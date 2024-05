Белвью, США, 11 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Студия Bungie выложила в сеть новый рекламный ролик дополнения The Witch Queen к многопользовательской игре Destiny 2. Видео было опубликовано 11 января на YouTube канале проекта.

Destiny 2

В очередном трейлере под названием Savathun's Throne World разработчики показали Тронный мир королевы-ведьмы Саватун. Они напомнили, что релиз нового масштабного дополнения Destiny 2 состоится 22 февраля 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2021 году Destiny 2 вошла в число лидеров продаж онлайн-магазина Steam компании Valve. Кроме неё в топ-12 попали проекты Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Apex Legends, Naraka: Bladepoint, Battlefield 2042, Valheim, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, PUBG: Battlegrounds, Dead by Daylight и New World.