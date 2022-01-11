Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Министерство юстиции США создаст подразделение для борьбы с внутренним терроризмом в связи с беспорядками в Капитолии в 2021 году, заявил 11 января высокопоставленный чиновник, сообщает Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что минюст сталкивается с растущей угрозой со стороны экстремистов и антиправительственных активистов.

Создание специального подразделения говорит о том, что чиновники национальной безопасности США будут рассматривать внутренних экстремистов наравне с иностранными боевыми группами, такими как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Растет угроза со стороны внутренних экстремистов — то есть групп в США, которые совершают преступления действия для достижения социальных или политических целей внутри страны», — заявил помощник генерального прокурора отдела национальной безопасности министерства Мэтью Олсен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден, который 6 января во время выступления в Конгрессе раскритиковал Трампа и его сторонников, пытается отвлечь внимание общественности от собственных неудач.

Напомним, в ходе упомянутого выступления Байден заявил, что штурм Капитолия в Вашингтоне в 2021 году можно назвать вооруженным восстанием.

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