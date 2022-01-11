Женева, Швейцария, , 21:21 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки получила данные об 1 738 701 новом случае заражения коронавирусом и 5150 умерших пациентах с COVID-19. Такие данные приводятся 11 января на официальном сайте ВОЗ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 308 458 509 носителей коронавируса, подтверждено 5 492 595 случаев смерти от заболевания.

Данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 в отдельных регионах мира продолжают поступать в ВОЗ с задержками на фоне праздников.

Напомним, что днём ранее организация сообщала о 1 736 233 выявленных инфицированных и 4029 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.