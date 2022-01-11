Подгорица, 11 января, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Средний декабрьский счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составляет 39,48 евро, сообщает предприятие Elektroprivreda (EPCG).

Электричество

«Домохозяйства в Мойковаце зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 21,61 евро, в то время как самое высокое среднее потребление в прошлом месяце было в Подгорице, где домохозяйства потребляли в среднем 50,8 евро за электроэнергию», — говорится в заявлении.

58,2 процента домохозяйств получат счет до 30 евро, 15,17 процента из них от 30 до 50 евро, 18,8 процента от 50 до 100 евро, а 7,83 процента клиентов прочитают свыше 100 евро.

«38,35% домохозяйств в Черногории, то есть 143 тысячи клиентов, получат декабрьские счета со скидкой на сумму скидки для постоянных плательщиков», — уточнили в EPCG.

По данным EPCG, в декабре прошлого года домохозяйства потребляли 135 млн киловатт-часов (кВтч) электроэнергии, что на 32,3% больше, чем в ноябре.