11 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова экс-министра обороны Украины, бывшего кандидата в президенты страны о том, что главе государства пора забыть о «возвращении» Крыма.

Тимур Кондратьев, , 21:35 — REGNUM Заявление экс-министра обороны Украины, бывшего кандидата в президенты страны Анатолия Гриценко о том, что властям Украины во главе с главой государства Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма и Донбасса, потому что в ближайшие десятилетия этого точно не сделать, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 11 января в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

»А что тогда они будут говорить украинскому народу? О чём тогда они будут врать? Сейчас в уши льют, мол, война, с Россией воюем уже почти восемь лет! Теперь неудобный момент — украинцы узнали, что война только собирается начаться, и это произойдёт только в том случае, если Россия всё-таки нападёт, а она не нападает. Если Киев откажется от постоянного трёпа про Крым, то у народу Украины совсем башню снесёт, ещё о новом майдане задумаются», — предупреждает Игорь П.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что именно об этом украинцам долгие годы твердит российский народ, о том, что Крым навсегда вернулся в Россию, и в составе Украины он больше никогда не окажется.

«Ну, хоть у кого-то на Украине мозги появились. Конечно, с темой Крыма пора завязывать уже. Он ни при каких раскладах уже украинским не станет. Пора уже всем украинским политикам принять эту данность, иначе помогут им только санитары», — считает Роман З.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленскому больше не о чем разговаривать с украинским народом, кроме как мечтать о том, как Крым каким-то чудесным образом «вернётся» на Украину.

«Зеленский пришёл к власти под лозунги о мире и возвращении Крыма. Сразу было понятно, что никто ему этого не даст сделать. Мир ему не позволит построить его же окружение, а Крым навсегда вернулся в Россию, обратно уже не собирается. Но зато смотрите, Зеленский третий год уже у власти. Пока что легенда работает, позволяет ему держаться за трон», — указывает Дима К.

Часть людей полагает, что украинское руководство не может отказаться от мыслей о Крыме, потому что они всё ещё надеются вернуть имущество, имевшееся у них на полуострове.

«Это что же получается, Зеленский не попадает в свои ялтинские апартаменты, за которые исправно платит коммуналку?» — издевается Сулико С.

«Крым для украинцев не потерян! Могут приезжать когда угодно, пройдя КПП. Каждое лето толпами приезжают. Зеля тоже с женой может приехать, ведь у неё там, кажись, ещё квартира осталась. Долги за коммуналку надо же оплачивать, а то отберут!» — пишет Виталий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти не особо-то и старались «вернуть» себе Крым, а, скорее, даже наоборот, они приложили достаточно усилий для того, чтобы жители полуострова навсегда закрыли для себя этот вопрос.

«А они на что надеялись, убирая русский язык и травя русских, внедряя зиги, свастику и фекальные шествия? Ну и идиоты! Совсем как наши, которые взахлёб рассказывают о перспективах договоров со Штатами. Тоже ведь верят в то, что заграница нам поможет. Мы видим, как она помогает, даже полуостров решил отплыть на Родину», — отмечает «Котяра К».

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 10 января экс-министр обороны Украины, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что властям Украины во главе с главой государства Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма и Донбасса, потому что в ближайшие десятилетия этого точно не сделать.