Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Штаты находятся на правильном пути в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на то, что страна столкнулась c волной новых заражений на фоне распространения штамма «Омикрон», сообщает 11 января Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представители Белого дома заявили, что ситуация кардинально отличается от прошлогодней, потому что больше людей защищены благодаря вакцинам и дополнительным дозам препаратов.

«Я уверен, что мы на правильном пути», — заявил Байден журналистам.

При этом президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что вирус быстро распространяется по миру и не снижает обороты.

Напомним, что штамм «Омикрон» вышел на первое место среди всех вариантов коронавируса по масштабам распространения на территории США.

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