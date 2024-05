Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Американская электронная поп-группа Muna подтвердила, что выпустит новую музыку в 2022 году. Об этом коллектив 11 января сообщил в своем Twitter-аккаунте.

(сс) StockSnap Музыка

После возвращения в сентябре с совместной работой с Фиби Бриджерс Silk Chiffon, которая возглавила список лучших песен 2021 года по мнению портал The Line Of Best Fit, Muna объявила, что в этом году появится еще больше новой музыки.

https://twitter.com/whereisMUNA/status/1480644860587642880

Группа написала в Твиттере: «Величайшая группа в мире вернется с новой музыкой в этом году. В это время они больше не будут задавать вопросов. Берегите себя».