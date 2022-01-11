София, , 21:05 — REGNUM Правительство Болгарии приняло решение об увеличении компенсационных выплат за электроэнергию для промышленных потребителей по всей территории республики. Об этом 11 января сообщило БНР.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков Mi.government.bg

Согласно официальной информации, уже в первом квартале 2022 года болгарские предприятия станут получать до €127,8 за каждый потребленный мегаватт-час. Как утверждают в болгарском правительстве, таким образом София обеспечит бесперебойную работу сотен крупных объектов.

«Мы выполнили свои обязательства перед представителями крупного бизнеса», — резюмировал премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Напомним, ранее сумма соответствующих субсидий не превышала размеров в €56,24 за мегаватт-час. Из-за резкого роста стоимости электроэнергии в Болгарии в течение 2021 года закрылись до 200 предприятий.

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