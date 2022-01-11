Москва, , 21:15 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев или не понимает или не хочет понимать последствий своих действий. Об этом ИА REGNUM заявил пророссийский активист из Казахстана на условиях анонимности.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такое ощущение, что президент Касым-Жомарт Токаев не до конца понимает (или не хочет?) причины произошедшего в стране. Иначе как понимать назначение на пост министра информации Казахстана ярого русофоба Аскара Умарова, прославившегося своими негативными высказывания в отношении русских», — заявил активист.

Именно Россия спасла Казахстан и его жителей от кровавой руки националистов и исламистов, заметил собеседник агентства.

«Ведь не люди, справедливо вышедшие с мирными протестами, отрезали головы и разрушали всё. И опять на грабли? Националист ‑ и у власти? Ведь именно на их помощь и рассчитывали «бородачи», — констатировал активист.

Если бы не РФ, неизвестно, сохранилось ли бы казахское государство вообще, считает собеседник агентства. «Националистам не место у кормила страны. И господин Токаев должен это гонять, наконец» — подытожил активист.

Напомним, что на пост министра информации Республики Казахстан президентом Токаевым был назначен Аскар Умаров, отметившийся в свое время резкой ксенофобской позицией, поддержкой казахских националистов и рядом скандальных высказываний.