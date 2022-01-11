Нью-Йорк, США, , 20:58 — REGNUM Ракетные испытания, проведённые северокорейскими военными, вызывают беспокойство в руководстве ООН, сообщил 11 января журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ракетные испытания в КНДР Cnbc.com

Отметив, что Генсек ООН Антониу Гутерреш ознакомлен с данными о запуске ракеты Пхеньяном, Дюжаррик призвал Северную Корею вспомнить о своих международных обязательствах.

Он рассказал о реакции Гутерреша на случившееся: Генсек ООН «очень обеспокоен» и «подтверждает свой призыв к руководству КНДР полностью выполнять» «все соответствующие резолюции СБ ООН».

Также Гутерреш призывает власти Северной Кореи снова начать переговорный процесс с «заинтересованными сторонами по ситуации на Корейском полуострове».

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