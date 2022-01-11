Нарьян-Мар, , 20:56 — REGNUM В 2022 году стоимость билетов на внутренние авиарейсы в Ненецком автономном округе останутся на уровне прошлого года. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Самолет в НАО Https://vk.com/juri_bezdudnyi

«В нашем округе много удалённых сёл и небольших деревень, куда можно добраться только по воздушным трассам. Поэтому жители глубинки часто пользуются малой авиацией. И очень важно, чтобы цены на перелёты оставались доступными. Сегодня совместно с окружным Собранием депутатов приняли решение оставить цены на пассажирские перевозки на уровне прошлого года. Это рейсы из Архангельска в Нижнюю Пёшу, Белушье, Волоковую, Снопу, Ому, Вижас, Несь, Чижу, Шойну и Индигу, а также из Нарьян-Мара в Хорей-Вер, Харуту, Каратайку, Адмерму, Усть-Кару, Варнек, Усинск и в посёлок Харьягинский», — написал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, между югом Архангельской областью и Санкт-Петербургом появится авиасообщение.