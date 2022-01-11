Минск, 11 января, 2022, 20:56 — ИА Регнум. «Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего», — заявил 11 января Александр Лукашенко, зачитывая доклад на церемонии вручения президентской премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко напомнил, что ранее своим указом объявил 2022 год «Годом исторической памяти» и заявил: «Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны».

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«Мы обязаны это сделать. Прежде всего для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

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