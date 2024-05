Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Американская рок-группа Pavement объявила о переиздании своего пятого студийного альбома Terror Twilight. Пластинка была выпущена в 1999 году. Группа поделилась новой песней под названием Be The Hook, об этом 11 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В переиздании Terror Twilight будет представлено 45 треков, в том числе ремастированная версия оригинального альбома, а также би-сайды, демо-записи, репетиционные архивы и концертные записи. Be The Hook — один из 28 неизданных треков, которые войдут в переиздание.

Переиздание выйдет в двух вариантах: на четырех виниловых пластинках и двух CD-дисках. Они будут выпущены вместе с книгой с редкими фотографиями и комментариями Марка Айболда из Pavement, Стивена Малкмуса, Боба Настановича и продюсера Найджела Годрича, известный по работе с Radiohead и Беком.