Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Рэп-исполнитель Cordae (Кордей Амари Данстон) принял участие в съемках популярной передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Премьера выпуска состоялась на YouTube-канале передачи 11 января.

Музыка (сс) StockSnap

В рамках выпуска рэпер исполнил вживую сразу несколько своих недавних песен. Также он пообщался со звездным ведущим на тему грядущего альбома.

Напомним, что премьера нового альбома Cordae под названием From A Birds Eye View состоится 14 января 2022 года. В списке гостей будущего проекта числятся Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III), Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), Gunna (Серхио Джаванни Китченс) и другие исполнители.

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