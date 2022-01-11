Вашингтон, 11 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Cordae (Кордей Амари Данстон) принял участие в съемках популярной передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Премьера выпуска состоялась на YouTube-канале передачи 11 января.

(сс) StockSnap Музыка

В рамках выпуска рэпер исполнил вживую сразу несколько своих недавних песен. Также он пообщался со звездным ведущим на тему грядущего альбома.

Напомним, что премьера нового альбома Cordae под названием From A Birds Eye View состоится 14 января 2022 года. В списке гостей будущего проекта числятся Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III), Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), Gunna (Серхио Джаванни Китченс) и другие исполнители.