11 января 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:35 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп разгневался на сенатора-республиканца Майкла Раундза от штата Южная Дакота, обозвав его придурком после того, как сенатор заявил, что президентские выборы 2020 года были абсолютно честными. Раундз также отверг утверждения Трампа о масштабном мошенничестве Демократической партии на выборах. Раундс указал, что заявления Трампа о том, что выборы подтасованы в пользу президента демократа Джо Байдена, безосновательны, как и все касающиеся этой темы теории заговора.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ Трамп продолжил настаивать на истинности факта фальсификации голосования, заявив, что больше не поддержит республиканца из Южной Дакоты.

«Он сумасшедший или просто глупый? — возмутился Трамп. — Единственная причина, по которой он так высказывается, заключается в том, что он уже получил мою поддержку и победил в своем штате в 2020 году… Я никогда больше не поддержу этого придурка».

Майкла Раундз. Wikipedia.org

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«А вот и он, дамы и господа. Впереди и в центре. Партия теперь отступает от Трампа-Шалтая. Я демократ, но все, что сказал Раундз, правда, и я аплодирую ему и нескольким другим республиканцам за то, что они сказали правду. Очевидно, что это звоночек для партии, что Трамп — это не способ двигаться вперед. То, что Трампа-Шалтая не будет в 2024 году — это здорово. Похоже, что некоторые уже претендуют на место во главе стола», — отмечает TopShelf28.

«Что за кучка абсолютных чокнутых политиков, ради бога, люди, определитесь кого вы поддерживаете», — просит Evelin a Modified Dog.

«Просто любопытно… Думает ли Трамп, что его хватит до следующей президентской гонки? В конце концов, он страдает ожирением и является классическим примером сердечного приступа, который только и ждет, чтобы случиться. Было бы интересно посмотреть, как отреагируют республиканцы, если он уйдет, и как многие будут восхвалять его как «великого президента» после того, как он попытается совершить государственный переворот», — комментирует taurusborn61.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Трамп — настолько извращенная душа, что его собственная злокачественная опухоль поддерживает его жизнь только для того, чтобы у нее было «тело хозяина», я не думаю, что там есть что-то еще», — считает Evelin a Modified Dog.

«Скажите что-то, что не нравится Трампу, и он начинает вести себя как избалованный 12-летний ребенок, бросающий все известные ему оскорбления на школьном дворе», — указывает The Great A-Tuin.

«Он сумасшедший или просто глупый?» — сказал Трамп. Показательно, что Трамп всегда пытается оскорбить кого-то, говоря именно то, что он сам из себя представляет. И всегда безуспешно», — уверен SensesDesignatedPlace.

«Другим примером этого являются дебаты между Хиллари и Трампом, когда она назвала его марионеткой Путина, а он сказал «ты марионетка, ты марионетка», как пятилетний ребенок», — отвечает F D Roosvelt.

Хиллари Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все комментарии Раундза, его прямые заявления о необоснованных жалобах Трампа на фальсификацию выборов… Он заставил меня задуматься на несколько секунд. Но потом… В интервью ABC News Раундз — который голосовал за оправдание Трампа на процессе по его импичменту в прошлом году — не исключил возможности поддержать его, если он снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году, сказав, что он «внимательно посмотрит на это». Он все еще находится под влиянием Трампизма и того давления, которое Бывший Парень может оказать на избирательные кампании годы спустя», — размышляет Shonun.

«Смотрите быстрее! Благодаря сенатору Раундpe в Республиканской партии только что появилась честность! Считайте меня циником, но я не надеюсь, что другие публично последуют его примеру, особенно в свете сегодняшнего заявления Кевина Маккарти о том, что он намерен убрать демократов из комитетов, «когда» республиканцы вернут себе палату представителей. Итак, демократы, а также независимые и рациональные республиканцы, голосуйте за демократов в Новом году! ПОЖАЛУЙСТА!» — просит Bruin4Ever.

Ранее американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Республиканская партия с большой вероятностью поддержит кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, если тот захочет баллотироваться.

Линдси Грэм (сс) Gage Skidmore

Читайте ранее в этом сюжете: Линдси Грэм: Республиканская партия поддержит Трампа в случае переизбрания

Читайте развитие сюжета: Денежная гонка США: республиканцы опережают демократов по сбору средств