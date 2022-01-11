Вашингтон, 11 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В сеть выложили двухчасовое видео с демонстрацией игрового процесса ПК-версии God of War. Ролик был опубликован 11 января на YouTube-канале Sigma Hawk Gaming.

Santa Monica Studios Скриншот игрового процесса игры God of War

Пока авторы канала выложили только первую часть прохождения, но дали понять, что собираются показать зрителям весь сюжет God of War. Релиз ПК-версии игры, которая на протяжении трёх лет была эксклюзивом платформы PlayStation, состоится 14 января 2022 года.

Напомним, God of War вышла 20 апреля 2018 года на консоли PlayStation 4. Реализацией проекта руководил геймдизайнер Кори Барлог, игра была удостоена премии The Game Awards 2018 в номинациях «Игра года», «Лучшая игра в жанре action-adventure» и «Лучшее игровое направление».