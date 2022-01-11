Оттава, , 20:52 — REGNUM Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) опубликовал клип на трек Gasoline из недавнего альбома. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 11 января.

The Weeknd Скриншот с YouTube

Основной локацией видео стал ночной клуб, в стенах которого происходит борьба музыканта с его альтер-эго. Режиссером работы выступила Матильда Финн.

Напомним, что ранее The Weeknd анонсировал новый альбом. Будущий проект станет продолжением трилогии, в которую вошла выпущенная 7 января 2022 года пластинка Dawn FM.

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