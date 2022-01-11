Мехико, 11 января 2022, 20:50 — REGNUM О своём самочувствии на фоне COVID-19 сообщил журналистам 11 января на видео-конференции мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Замерив на глазах у журналистов сатурацию и температуру, глава республики сказал, что всё в норме. Он добавил, что чувствует себя хорошо, лечится парацетамолом. Отметив, что заразился «Омикроном», Обрадор сказал:
Напомним, президент Мексики привит от COVID-19, в декабре прошёл ревакцинацию. Год назад он переболел коронавирусом.
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