Мехико, 11 января, 2022, 20:50 — ИА Регнум. О своём самочувствии на фоне COVID-19 сообщил журналистам 11 января на видео-конференции мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

EneasMx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Обрадор «Я охрип, у меня пропал голос, но видите, выгляжу хорошо».

Замерив на глазах у журналистов сатурацию и температуру, глава республики сказал, что всё в норме. Он добавил, что чувствует себя хорошо, лечится парацетамолом. Отметив, что заразился «Омикроном», Обрадор сказал:

«К счастью, этот штамм не такой опасный, как «Дельта», и я это вижу на себе».

Напомним, президент Мексики привит от COVID-19, в декабре прошёл ревакцинацию. Год назад он переболел коронавирусом.