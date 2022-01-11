Вашингтон, 11 января, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Американский рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) представил расширенную версию недавнего альбома DS4EVER. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 11 января.

Виниловая пластинка

В делюкс-версию вошли сразу четыре новые композиции, одной из которых стала совместная работа с рэпером Strick (Таурен О’ландер Стрикленд). Общее количество песен на пластинке увеличилось до 23.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялся выход нового студийного альбома Gunna под названием DS4EVER. Эта пластинка стала третьим полноформатным выпущенным проектом в дискографии музыканта.