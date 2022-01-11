Челябинск, 11 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Челябинске из схемы схемы участков метротрамвая исключили ветки метротрама в Ленинский район, а также по Университетской набережной к Челябинскому тракторному заводу. Об этом пишут СМИ.

Сергей Филатов В трамвае

По данным Накануне.Ru, распоряжение о подготовке документации по планировке территории подписала глава города Наталья Котова. Также уже официально опубликовано задание на выполнение инженерных изысканий, которые необходимы для подготовки документации.

Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска поручено осуществить проверку документации, а также обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории после ее согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, в основе проекта метротрамвая является достройка участка метро. Его интегрируют с трамвайной сетью.