Белград, 11 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Намерение президента Сербии Александра Вучича посетить город Прибой на юго-западе страны для того, чтобы поддержать местных бошняков после инцидента, устроенного сербскими националистами, лишь на первый взгляд кажется чрезмерным. Такое мнение высказал ИА REGNUM сотрудник Института европейских исследований (Белград) Срболюб Пеович.

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Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что 12 января он посетит город Прибой для того, чтобы попытаться «уменьшить в нём градус межнациональной напряженности». Во время новогодних праздников в соцсетях появилась видеозапись, на котором слышно, как местные полицейские поют «Ой, Пазар, ты новый Вуковар, ой Сьеница, ты новая Сребреница». В городах Сьеница, Пазар и Прибой Рашской области проживает большое количество бошняков. Их политические лидеры попросили Вучича приехать к ним и заявить о том, что Сербия является в том числе и страной бошняков, которые в ней проживают.

Срболюб Пеович Регион Рашской области на юго-западе Сербии, который ранее в истории принадлежал другому, более широкому региону — Санджаку, с давних времен является территорией межнациональной и межрелигиозной напряженности, с большим историческим конфликтным потенциалом. Этот регион в значительной степени был населен мусульманами после освободительных войн на Балканах. Мусульманское население там было дополнительно усилено так называемыми беженцами. Межнациональная напряженность возникла на этой территории еще в этот период. Во время Второй мировой войны там тоже возник конфликт между мусульманами и православным населением.

По словам эксперта, и в настоящее время эта территория разнородна по этническому и религиозному составу.

«Учитывая период политической нестабильности, который последовал за развалом Югославии, и тот факт, что местные мусульманские политические лидеры надеялись на то, что Турция поддержит их сепаратистские амбиции, регион Рашской области был и остался территорией, где существует постоянная вялотекущая межнациональная напряженность», — добавил Пеович.

Что касается самого видео, на котором запечатлены сотрудники МВД, которые поют националистические песни, направленные против бошняков, эксперт не считает, что за этим эксцессом стоит какой-то серьёзный политический фактор.