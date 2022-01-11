Вашингтон, , 20:39 — REGNUM В сети появилась новая информация о будущей ролевой игре Hogwarts Legacy на основе франшизы «Гарри Поттер», разработкой которой занимается студия Avalanche. Об этом 11 января сообщает портал Comicbook.

Хогвартс

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, разработчики сообщат новости о проекте во время предстоящей онлайн-трансляции State of Play, которую PlayStation проведёт в феврале 2021 года. Ожидается, что во время стрима зрителям покажут второй трейлер Hogwarts Legacy, и что Avalanche назовёт если и не точную дату релиза, то хотя бы его примерные сроки.

Напомним, в январе 2021 года Warner Bros. Interactive Entertainment и Avalanche объявили о решении отложить релиз Hogwarts Legacy на 2022 год. Тогда авторы игры пояснили, что им нужно больше времени для завершения разработки.

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