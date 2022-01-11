Минск, 11 января, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Об отстранении от международных соревнований по политическим мотивам заявили две белорусские лыжницы — Светлана Андриюк и Дарья Долидович. По их словам, государственный «Белорусский лыжный союз» деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, тем самым сделав их участие в турнирах невозможным.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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По словам спортсменок, дискриминационное решение в отношении них принял председатель белорусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович, являющийся по совместительству зампредом Мингорисполкома. В итоге спортсменки не могут участвовать в международных соревнованиях и улучшать позиции при подготовке к Олимпийским играм в Пекине.

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Андриюк заявила о готовности покинуть Белоруссию и уехать в соседнюю Польшу. «Белорусский лыжный союз» отказывается комментировать очередной спортивный скандал.

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