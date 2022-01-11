Краснодар, 11 января, 2022, 20:36 — ИА Регнум. 11 января издание Sky Sports сообщило, что в ближайшее время футбольный клуб «Краснодар» назначит на пост главного тренера немецкого экс-наставника «Норвич Сити» Даниэле Фарке.

ФК «Краснодар»

Бывший главный тренер «быков» Виткор Гончаренко был отправлен в отставку 5 января. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

На данный момент «Краснодар» с восемью победами и 29-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В девятнадцатом туре «быки» встретятся с московским «Локомотивом».

Ранее Даниэль Фарке, помимо «Норвич Сити», возглавлял второй состав дортмундской «Боруссии».