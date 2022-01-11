Пекин, , 20:33 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на церемонии открытия специального семинара кадровых работников уровня провинций, автономных округов и министерств, которое проводится в Партийной школе при ЦК КПК. Об этом 11 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в правящей Компартии всегда уделялось большое внимание коллективной партийной учебе.

Си Цзиньпин, также возглавляющий Центральный военный совет (ЦВС) КНР, в своем выступлении призвал максимально углублять и обобщать исторический опыт КПК, распространять партийную историю в качестве образца многолетней борьбы за лучшее будущее страны и народа. Он также предложил широко обобщать и адаптировать к восприятию масс исторический опыт, накопленный партией за годы и десятилетия борьбы за власть и руководства страной.