София, , 20:33 — REGNUM Рабочий визит премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в столицу Северной Македонии отложен на неопределенный срок. Об этом 11 января сообщило «Болгарское телевидение».

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков Mi.government.bg

По официальным данным, причина отсрочки приезда главы болгарского правительства в соседнее государство стала самоизоляция Петкова в рамках карантина COVID-19.

Накануне, 10 января, премьер-министр Болгарии принял участие в заседании Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) в Софии, где присутствовал заразившийся коронавирусной инфекцией председатель парламента Болгарии Никола Минчев.

«В результате все участники заседания, включая президента Болгарии Румена Радева и премьера Петкова, были отправлены на карантин», — говорится в заявлении пресс-службы болгарского правительства.

Любопытно, что на указанных слушаниях в КСНБ рассматривался вопрос позиции Болгарии относительно вступления Северной Македонии в структуры ЕС и НАТО. При этом официальная София не выработала четкой позиции по евроатлантическим перспективам Скопье.

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