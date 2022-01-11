Манагуа , , 20:30 — REGNUM В Манагуа приведен к присяге и вступил в должность на очередной президентский срок многолетний глава государства Даниэль Ортега. На церемонии инаугурации присутствовал специальный посланник партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) ВСНП Цао Цзяньмин, который имел с никарагуанским лидером беседу. Об этом 11 января сообщает Синьхуа, отмечая, что Д. Ортеге были переданы искренние поздравления и наилучшие пожелания от главы китайского государства.

Китайский посланник высоко оценил приверженность Никарагуа политике одного Китая: разрыв «дипломатических» отношений с Тайванем и установление настоящих дипломатических отношений с КНР. Это привело к стремительному развитию двусторонних связей. Сегодня Китай вместе с Никарагуа готов приложить усилия по укреплению взаимного доверия, обмену опытом государственного управления, а также развитию двусторонней дружбы, кооперации и взаимодействия.

Выразив благодарность Си Цзиньпину за поддержку, Д. Ортега попросил Цао Цзяньмина передать ему сердечный привет и поздравления с исторической вехой — столетием КПК. Китай построил общество среднего достатка, искоренив бедность, успешно провёл предсъездовский исторический 6-й пленум ЦК КПК XIX созыва. Правительство Никарагуа собирается активно развивать отношения двух стран, расширяя свое участие в инициативе «Пояса и пути» и углубляя с Китаем деловое сотрудничество.