Лондон, 11 января, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Британская певица Холли Хамберстоун поделилась со своими фанатами фрагментом новой песни, которая была посвящена ее переезду в Лондон. Об этом исполнительница рассказала в своем Twitter-аккаунте 11 января.

Музыка

Победительница премии Brit Awards 2022 года в номинации «Восходящая звезда» Холли Хамберстоун открыла год, представив поклонникам клип на новую песню. Хамберстоун сообщила, что трек был написан в феврале 2020 года, и считает, что «имеет смысл выпустить песню в ближайшее время».

https://twitter.com/HolHumberstone/status/1480847141765627904

Она написала: «Я написала эту песню еще в феврале 2020 года и все еще очень привязана к ней, несмотря на то, как сильно все изменилось. Я еще привыкаю к Лондону. Поэтому я думаю, что имеет смысл выпустить его в ближайшее время».