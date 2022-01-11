Галац, Румыния, 11 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Представители полиции округа Галац (северо-восток Румынии) задержали 28-летнего мужчину, который несколько лет числился в розыске по линии Интерпола. Об этом 11 января сообщил румынский телевизионный канал Digi24.

Дмитрий Ленков. Беглец

Согласно официальной информации, задержанный гражданин Румынии обвиняется в причастности к ДТП в Испании в 2019 году, в результате которого один человек погиб, а другой получил тяжелые ранения.

При этом тогда подозреваемый не только сбежал с места преступления, но и в течение определенного времени скрывался на родине, оставаясь неузнанным для международных правоохранителей.

Отметим, что беглец был пойман после того, как он попытался сменить удостоверение личности с истекшим сроком действия в Галаце. В ближайшее время задержанный гражданин будет выдан испанскому правосудию.