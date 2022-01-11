Уси, Китай, , 20:25 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая, в городе Уси, прошла встреча и переговоры глав МИД КНР и Саудовской Аравии Ван И и Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом накануне, 10 января сообщает Синьхуа, отмечая, что стороны провели углубленный обмен мнениями по целому ряду двусторонних и международных вопросов.

Саудовская Аравия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С китайской стороны отмечено, что отношения двух стран успешно развиваются под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сохраняя здоровую позитивную динамику. Страны стали хорошими друзьями, которые доверяют друг другу, сотрудничают и оказывают взаимную поддержку. Китай считает Саудовскую Аравию приоритетным партнером на Среднем Востоке и готов совместно с ней противостоять деструктивным тенденциям в мире, попыткам однополярного диктата, нарушению норм международного права, ущемляющим интересы развивающихся стран. В КНР также высоко ценят авторитет Саудовского королевства в мусульманском мире, которое в делах Синьцзяна занимает конструктивную позицию, выступая против вмешательства во внутренние дела КНР. Эр-Рияд — крупнейший региональный торговый партнер Китая и экспортер сырой нефти, составляющей значительную часть китайского импорта. Между странами сохраняется огромный потенциал экономического сотрудничества.

По словам Ван И, Китай поддерживает Саудовские инициативы «Зеленый Средний Восток» и «Зеленая Саудовская Аравия» и готов помочь этой стране диверсифицировать свое экономическое развитие. Китайская сторона широко поддерживает повышение роли Эр-Рияда в региональных и мировых делах.

Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, в свою очередь, подтвердил приверженность своей страны политике одного Китая, выступил против вмешательства в его внутренние дела, в поддержку базовых норм международного права и отношений. Он также поблагодарил Китай за защиту интересов королевства. Взаимная поддержка, по его словам, укрепит мировой баланс и стабильность.

Обсуждая тему иранской ядерной программы, стороны пришли к консенсусу о необходимости укрепления режима нераспространения ядерного оружия и решение спорных вопросов путем диалога и консультаций.