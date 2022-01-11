Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM В сеть выложили новый постер предстоящего фильма ужасов «Крик», премьера которого в России состоится 13 января 2022 года. Изображение было опубликовано 11января на twitter-странице проекта.

В маске Цитата из к/ф «Крик» реж Уэс Крэйвен. 1996. США

Новый плакат выполнен в ретро-стилистике, на нём присутствует персонаж Призрачное лицо (Ghostface), держащий в руке окровавленный нож, а также кричащая Сидни Прескотт, роль которой в новой картине вновь исполнит Нив Кэмпбелл.

https://twitter.com/ScreamMovies/status/1480932589468889088

Напомним, пятый фильм франшизы сняли режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, в 2019 году выпустившие на экраны хоррор «Я иду искать» (Ready or Not). В проекте также участвуют актёры оригинального «Крика» (1996) Дэвид Аркетт и Кортни Кокс.

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