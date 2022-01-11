Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году по чти на 6%. Об этом сообщает 11 января управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последней обнародованной оценке, средняя стоимость барреля Brent в текущем году составит $74,95, тогда как ранее этот показатель прогнозировался на уровне $70,05.

Министерство энергетики США также понизило свой прогноз по среднесуточной добыче нефти в стране в 2022 году на 50 тысяч баррелей — до 11,8 миллиона баррелей в сутки.