София, , 20:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Болгарии в одностороннем порядке прекратило действующую процедуру закупки экспресс-тестов на антигены COVID-19 для учеников болгарских школ. Об этом 11 января сообщило БТВ.

Подготовка экспресс-теста Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По словам главы минздрава Болгарии Асены Сербезовой, в указанной процедуре были выявлены коррупционные составляющие.

Сербезова «Не обеспечено равенство участников тендера, многие компании оказались не в состоянии представить свою продукцию на государственном уровне».

Как утверждают независимые эксперты, программа поставок в школы Болгарии 12,5 млн тестов отложена на неопределенный срок. Предполагается, что объявление нового тендера состоится до 14 января нынешнего года.

Напомним, в настоящее время допуск учеников и педагогов в школьные здания в Болгарии осуществляется на основе «зеленого сертификата» (справки о вакцинации), а также экстренной проверки на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Ранее правительство Болгарии объявило о выделении $25 млн для закупки соответствующих экспресс-тестов.

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