Будапешт, , 20:19 — REGNUM На 3 апреля 2022 года назначены выборы в венгерский парламент, сообщается 11 января на сайте президента Венгрии Яноша Адера.

Янош Адер Beto Barata

Ссылаясь на конституцию и на закон о процедуре выборов в Венгрии, Адер напомнил, что всеобщие выборы членов парламента назначает президент.

Адер «На основании этих полномочий я назначил всеобщие выборы членов парламента на 3 апреля 2022 года».

Напомним, в Венгрии законодательная власть — это однопалатный парламент из 199 депутатов. Кроме партии, возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, в выборах планируют участвовать шесть партий от оппозиции.

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