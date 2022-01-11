Будапешт, 11 января, 2022, 20:19 — ИА Регнум. На 3 апреля 2022 года назначены выборы в венгерский парламент, сообщается 11 января на сайте президента Венгрии Яноша Адера.

Beto Barata Янош Адер

Ссылаясь на конституцию и на закон о процедуре выборов в Венгрии, Адер напомнил, что всеобщие выборы членов парламента назначает президент.

Адер «На основании этих полномочий я назначил всеобщие выборы членов парламента на 3 апреля 2022 года».

Напомним, в Венгрии законодательная власть — это однопалатный парламент из 199 депутатов. Кроме партии, возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, в выборах планируют участвовать шесть партий от оппозиции.