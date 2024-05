Шеффилд, Великобритания, 11 января, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Британский мультиинструменталист Чарльз Уотсон вернулся с новостями о своем втором сольном альбоме YES, представив новый сингл Figure Skater. Об этом 11 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

Вернувшись в ноябре 2021 года с синглом Afghan Hound, бывший участник инди-группы Slow Club представил новый сингл Figure Skater. Обе песни войдут в его предстоящий альбом YES.

Yes последует за дебютной сольной записью Уотсона 2018 года Now That I'm A River. «Я не знал, что буду делать с последней записью», — объясняет Уотсон. «Я просто хотел сделать что-то, что было бы похоже на меня самого».