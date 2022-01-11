Тюмень, 11 января, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Тюменском районе открылись два кинозала — в селе Успенка и в посёлке Боровский. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Atmr.ru На открытии кинотеатра в посёлке Боровский

Кинотеатры с системой для 3D-показа открылись на базе местных домов культуры благодаря реализации национального проекта «Культура». Причём обладатели «Пушкинской карты» смогут посещать киносеансы бесплатно.

Первые зрители сельских кинотеатров оценили мощнейшее акустическое оборудование, и проектор, и комфортные кресла. Сельчане отмечают, что сейчас поход в кино в Боровском и Успенке ничем не будет отличаться от посещения кинотеатра в Тюмени.