Минск, , 20:03 — REGNUM Министерство информации Белоруссии запретило распространение информационной продукции пяти зарубежных телеканалов, в том числе российских. Об этом сказано в публикации на министерском сайте.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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В постсоветской республике действует разрешительный принцип. Белорусские чиновники пояснили причины проблемы: «Иностранные телепрограммы «ULTRA 4K EXTREME», «Телеканал «Деда Мороза», «BRIDGE TV CLASSIC», «BRIDGE TV DANCE» и «ТВОЙ ДОМ — ТВОИМИ РУКАМИ» исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь в связи с истечением срока действия ранее выданных Министерством информации Республики Беларусь разрешений на вещание на территории Беларуси. За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались».

На сайте белорусского министерства размещён «Актуальный перечень разрешенных зарубежных телепрограмм». Получение трёхлетней лицензии на вещание обусловлено расходами и специфическими требованиями к СМИ. Возглавляет министерство Владимир Перцов — бывший руководитель минского представительства телерадиокомпании «Мир» (СНГ).

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