Лямбирский район, Мордовия, , 19:57 — REGNUM В Мордовии по факту выстрелов из травматического оружия в директора школы и ее супруга возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Супруг директора школы по-прежнему находится в больнице. По результатам судебно-медицинского исследования было установлено, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Женщина была отпущена домой в день инцидента.

41-летний подозреваемый в настоящее время задержан. От дачи показаний он отказывается, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Проводится необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в квартиру потерпевшей явился один из учителей возглавляемого ей учреждения. Во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни, 41-летний педагог выстрелил директору в живот из травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке. Супруг женщины пытался отнять оружие, однако нападавший произвел выстрел и в его сторону, после чего покинул место происшествия.

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