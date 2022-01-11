Вулкан, , 19:56 — REGNUM Полиция румынского муниципалитета Вулкан (Трансильвания) задержала 32-летнего местного жителя, пытавшегося реализовать крупную партию огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом 11 января сообщило «Телевидение Румынии».

Оружие U.S. Customs and Border Protection

Согласно официальной информации, правоохранители получили информацию о планируемой сделке по незаконной продаже вооружений. В автомобиле «продавца» были обнаружены несколько пистолетов и автомат, а также патроны к ним. По некоторым данным, потенциальный покупатель на встречу не явился.

В нескольких квартирах, которые арендовал задержанный гражданин, найдены еще два пистолета, гильзы, капсюли и боевые гранаты. По предварительным данным, указанный арсенал его владелец незаконно ввез из сопредельного государства.

Ведется следствие. Если вина контрабандиста будет доказана, ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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