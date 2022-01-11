Брюссель, 11 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. На 18 января назначены выборы нового председателя Европейского парламента, сообщили 11 января в пресс-службе ЕП.

Marco Verch Выборы в Европарламент

Депутаты ЕП будут выбирать нового спикера на пленарной сессии в городе Страсбурге (Франция). До этого времени функции главы ЕП возложены на первого заместителя председателя Европарламента Роберте Метсоле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 января в Италии скончался председатель ЕП Давид Сассоли. Ему было 65 лет.