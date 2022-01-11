11 января 2022 | Время чтения 12 мин

Олег Айрапетов, , 21:13 — REGNUM Потеря контроля над Баку и Грозным лишала Россию нефти. Таможенные тарифы обеспечивали разорение русской промышленности германским импортом. Выплата контрибуции была дополнительным ударом по финансам. Все надежды Ленин связывал со скорым приходом новой волны революции. 7 марта в докладе VII Экстренному съезду РКП (б) о политическом положении он говорил об ошибочных оценках потенциала Германии, о том, что уверенность, что немцы не в состоянии наступать, привела к ухудшению положения.

Кузьма Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде. 1920

«История поставила нас теперь в необычайно трудное поло­жение; приходится при неслыханно трудной организационной работе пройти ряд мучительных поражений. Если смотреть во все­мирно-историческом масштабе, то не подлежит никакому сомне­нию, что конечная победа нашей революции, если бы она осталась одинокой, если бы не было революционного движения в других странах, была бы безнадежной. Если мы взяли все дело в руки одной большевистской партии, то мы брали его на себя, будучи убеждены, что революция зреет во всех странах, и, в конце кон­цов — а не в начале начал, — какие бы трудности мы ни пере­живали, какие бы поражения нам ни были суждены, международ­ная социалистическая революция придет, — ибо она идет; до­зреет, — ибо она зреет, и созреет. Наше спасение от всех этих трудностей — повторяю — во всеевропейской революции».

Владимир Ленин. 1918

Ленин не скрывал, что, подписывая договор, идя на территориальные уступки, большевики только выигрывают время.

После ожидания близкого социального взрыва, который так и не последовал во время наступления германо-австрийских войск на Восточном фронте, многие были более осторожны, как отмечал сотрудник Наркоминдела: «Однако, наученные горьким опытом, будем считаться с возможностью. новых разочарований в этой области». После тяжелой борьбы с противниками Брестского мира на VII Экстренном съезде партии 8 марта на утреннем заседании резолюция за ратификацию по предложению Ленина была принята 30 голосами за при 12 против и 4 воздержавшихся. Его противник — Троцкий — позже изложил позицию Ленина следующим образом:

«Германский империализм находится еще в свирепой схватке с милитаризмом английским и американским. Только поэтому возможно заключение мира между Россией и Германией. Нужно это состояние использовать. Благо революции — высший закон! Нужно принять мир, который мы не в силах отклонить, нужно обеспечить себе передышку, чтобы использовать ее для напряженной работы внутри страны, и в частности для создания армии».

16 марта 1918 г. после горячих прений IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал договор — за проголосовало 784 депутата, против — 261, воздержалис» — 115, и не приняли участия — 84.

Анкетный лист Александра Ивановича Гаврилова, делегата IV Всероссийского Чрезвычайного Съезда Советов (1918 год) Wikipedia.org

Стратегия Ленина вскоре подтвердилась, но поначалу она ускорила вмешательство в дела русской революции бывших уже союзников. Шла война, сил у Антанты для полноценной интервенции не было. Союзники ограничивались высадкой десантов на окраинах страны под предлогом захвата военных грузов, которые поставлялись Российской империи и не должны были достаться немцам. Прежде всего это затронуло молодой город на русском Севере — Романов-на Мурмане, который через несколько месяцев после Февральской революции 1917 года стал называться Мурманском. Город строился как исходный пункт железной дороги, которая должна была соединить Петроград с портом у единственной незамерзающей бухты России на Атлантике. Население Александровского уезда с площадью 130 210 кв. верст в 1914 г. составляло 12 456 чел. Указ о начале строительства железной дороги был подписан императором 8 (21) июля 1915 года, а движение по ней было официально открыто 25 ноября (8 декабря) 1916 г.

В 1917 году в Мурманске проживало около 20 тыс. рабочих — они были сосредоточены в бараках. Новый порт принимал значительно больше грузов, чем мог их отправить дальше, что привело к тому, что город был завален привезенными союзниками материалами. В марте 1917 года в Мурманске возник Совет, который с августа 1917 года начал большевизироваться. После перевыборов в ноябре 1917 года в нем еще больше укрепились позиции большевиков. Совет сотрудничал с ЦК Мурманского укрепленного района (Центромур) и Советом железнодорожников (Совжелдор). Совет наладил хорошее сотрудничество и с главным начальником Мурманского укрепленного района к.-адм. К. Ф. Кетлинским. Для борьбы с немецким флотом, и прежде всего с подводными лодками, была создана флотилия, в составе которой были линкор, крейсер, миноносцы и тральщики. В январе 1918 года началась демобилизация матросов, начиная с призванных в 1907—1910 гг. К концу февраля домой были отпущены уже и призванные в 1917 году. В результате часть кораблей будет сдана в порт на консервацию, на линкоре «Чесма» осталось только 80−85 чел. Из Мурманска уехало около 90% солдат и матросов, и 8−9 тысяч рабочих — срок действия контрактов истекал.

28 января при невыясненных обстоятельствах был убит Кетлинский — убийц не нашли, хотя и подозревали нескольких матросов с крейсера «Аскольд».

Казимир Филиппович Кетлинский (1875-1918), контр-адмирал, Российский императорский флот. Wikipedia.org

Кетлинский командовал этим кораблем и в Тулоне приговорил к расстрелу четырех матросов. После смерти адмирала управление укрепленным районом на фоне массовой демобилизации быстро пришло в упадок. Позиции большевиков на Севере стали слабеть, после исхода рабочих и моряков усилились позиции сторонников эсеров. Мурманский Совет в новых условиях превратился в антибольшевистскую силу, что немедленно сказалось впоследствии. Во время германского наступления в феврале 1918 г. советское правительство в лице Троцкого признало возможность «содействия союзных миссий» для защиты Мурманска. Немцы действовали в Финляндии, её север был опорой финских «белых», опасения были небеспочвенными.

Эти обстоятельства сделали возможным правовое оформление прихода интервентов. 1 марта, ссылаясь на слухи об активизации немцев и белофиннов, Мурманский Совет запросил у Совнаркома информацию о том, что происходит, и инструкции на предмет возможных действий, он просил «центральную советскую власть сообщить руководящие указания, в особенности по вопросу о том, в каких формах может быть приемлема помощь живой и материальной силой от дружественных нам держав». В тот же день Троцкий дал ответ председателю Совета А. М. Юрьеву в своем стиле:

«Мирные переговоры, по-видимому, сорваны. Петрограду грозит опасность. Приняты меры к его охране до последней капли крови. Ваш долг — сделать все для охраны Мурманского пути. Всякий покидающий свой пост без боя есть изменник и предатель. Немцы продвигаются небольшими отрядами. Все ценное эвакуировать, а за невозможностью уничтожить. Вы обязаны принять всякое содействие союзных миссий и противопоставить все препятствия против хищников. Ваш Совдеп должен подавать пример мужества, твердости и распорядительности».

Троцкий. 1918 Wikipedia.org

Уже 2 марта было заключено словесное соглашение с представителями Англии и Франции. Высшая власть в пределах Мурманского укрепленного района признавалась за Советом, высшая военная власть — за Мурманским Военным Советом, в который входили по представителю от англичан, французов и Мурманского Совета. Союзники обещали не вмешиваться во внутренние дела и брали на себя снабжение края всем необходимым. Юрьев считал, что соглашение с союзниками позволит спасти Мурман для России, и готов был действовать решительно. 2 марта 1918 г., в тот же день, когда было достигнуто соглашение с англичанами и французами, Совет ввел на Мурмане осадное положение. 6 марта в Мурманске был высажен первый десант. Это были англичане. «Ваши союзники не забыли вас. — Гласил текст распространяемого обращения британского правительства к русскому народу. — Они помнят ваши заслуги, которые оказали им ваши геройские армии в первые годы войны. Мы пришли к вам на помощь, как друзья, помочь вам спастись от развала и разрушения в руках Германии, которая старается поработить вас, использовав громадные богатства вашей страны для своей пользы». 18 марта к англичанам присоединились французы. Формально было заключено соглашение с местными советскими властями, которым попросту нечем было сопротивляться — в их распоряжении было около 300 чел.

К концу весны положение усложнилось. Ссылаясь на пристутствие военных кораблей и контингентов Антанты, враждебные действия продолжили немцы. Их подводные лодки топили советские суда, на границе резко активизировались белофинны. В конце мая 1918 г. Германия предложила свое посредничество для заключения мира между Россией и Финляндией. Финны требовали передачи Кольского полуострова и Восточной Карелии. 24 мая войска союзников в Мурманске возглавил ген. Фредерик Пул.

Фредерик Пул. Wikipedia.org

При поддержке коллаборационистов из Мурманского совета интервенты продолжили движение на юг вдоль линии Мурманской железной дороги. Если англичан и французов сдерживало противостояние с Германией и её союзниками — у Антанты попросту не было сил для серьезных действий против России, да и выбор территории для таких действий в начале 1918 года был еще невелик, собственно говоря, в Европейской России он ограничивался только удаленным от берегово Англии Мурманском, то на Дальнем Востоке обстановка была принцппиально другой. Японцы оказались в состоянии действовать гораздо масштабнее.

Сразу же после Октябрьской революции в Токио начали рассматриваться планы расширения зоны японского влияния в Азии, в том числе за счет Сибири. Уже 1 января 1918 года генеральный консул Японии во Владивостоке запросил правительство о присылке военных кораблей. 3 января в поддержку совместной интервенции на Дальнем Востоке выступил Лондон. 6 января командиры нескольких японских кораблей получили устное распоряжение готовиться к походу в Россию для подавления «экстремистов». 12 января 1918 года в бухту Золотой Рог пришел эскадренный броненосец «Ивами» (бывший русский «Орел», захваченный в Цусимском сражении), формально для защиты японских подданных, проживавших во Владивостоке. В этом городе в конце 1917 года проживало 3883 японских подданных, на всем Дальнем Востоке, вплоть до Читы, — около 10 тыс. Через два дня к японскому броненосцу присоединился британский крейсер HMS Suffolk. Еще через день пришел еще один японский броненосец — «Асахи». 4 апреля 1918 года неизвестные убили во Владивостоке одного и тяжело ранили двух японских подданных. Один из раненых вскоре умер. Местные власти сразу же начали искать нападавших, но так и не смогли их найти. Между тем уже 5 апреля командующий японской эскадрой на рейде Владивостока к.-адм. Хирохару Като высадил десант из двух рот. Предлогом была защита японцев, проживавших в городе, и «горячая любовь к русскому народу», о которой известил горожан японский адмирал. Британцы немедленно высадили свой собственный десант — 60 морских пехотинцев.

Так началась интервенция на Дальнем Востоке. Советское правительство заявило свой протест, завершавшийся предупреждением: «Рабочие и крестьяне! Честные граждане! С Востока идет новое страшное испытание. Внутри страны поднимают голову темные силы. Буржуазия Сибири протягивает руку чужеземным насильникам». Как показали события, это был верный прогноз. Для поддержки противников новой власти был использован Чехословацкий корпус. Еще в начале войны из русских подданных — чехов (их насчитывалось по разным подсчетам от 50 до 70 тыс. чел.) была создана Чешская дружина, которая в основном действовала в качестве агитаторов на Юго-Западном фронте.

Знаменосец Чешской дружины. 1914 Wikipedia.org

Весной 1916 года было начато создание чехословацкой бригады, куда принимались уже и добровольцы из военнопленных — в основном это были славянские подданные Австро-Венгрии.

После июля 1917 г. Временное правительство разрешило набор среди австрийских военнопленных, и из бригады численностью около 6 тыс. человек довольно быстро возник 30-тысячный корпус. Настроены эти люди были решительно — в случае поражения их ожидал суд военного трибунала. В начале 1918 года руководство корпуса воздержалось от вмешательства на стороне противников советской власти. Считалось, что корпус плохо вооружен (он не имел тяжелой артиллерии и авиации), недостаточно хорошо снабжается, малочисленен для победы над большевиками не только юга, но и центра страны. Сославшись на заключенный уже после прихода к власти большевиков договор, предусматривавший участие чешских частей в борьбе только против внешнего противника, чешское руководство предпочло вывезти его во Францию.

15 февраля 1918 года корпус начал движение к Днепру. Кстати, особого недостатка в оружии и боеприпасах его солдаты не испытывали, потому что захватывали по пути склады русской армии. После четырехдневного боя под Бахмачем с германской дивизией корпус сумел вырваться из окружения и, захватив около 100 паровозов и вагонов, двинулся далее. В Курске большевистские власти потребовали от чехословаков сдачи пулеметов и артиллерии, но 20 марта 1918 года глава Чехословацкого Национального Совета профессор Томаш Масарик получил для них пропуск от председателя СНК В. И. Ленина и наркомвоендела Л. Д. Троцкого, и части двинулись по направлению к Сибири. В Пензе чехам пришлось согласиться с требованием частичного разоружения — в четырехбатальонном полку оружие и один пулемет сохранял только один батальон. Корпус сдал 21 тыс. винтовок, 216 пулеметов, 44 орудия, 1 млн патронов, 11 автомобилей, 4 аэроплана и 3500 лошадей. Полностью избежать конфликта с красными и поддерживавшими их немцами и венграми, возвращавшимися из русского плена домой, избежать все же не удалось. К тому же разоружение чехословаков шло плохо, в эшелонах многие солдаты и офицеры сохраняли оружие и боеприпасы, а проверять и обыскивать вагоны чехи не допускали.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданская война в Финляндии в 1918 году и Советская Россия