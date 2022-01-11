Бишкек, , 19:49 — REGNUM Трудовые мигранты из стран-участниц Евразийского экономического союза должны иметь полноценные условия жизни. Об этом говорится в обращении президента Садыра Жапарова к главам стран-членов ЕАЭС, председателем которого Киргизия стала в 2022 году.

Садыр Жапаров

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Жапаров отметил, что это необходимо сделать вне зависимости от того, в каком государстве Союза они работают.

«Важно уже в этом году уделить внимание разрешению вопроса в области оказания социального обеспечения, включающего медицинскую помощь трудящимся государств-членов и членам их семей в государстве трудоустройства на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства», — подчеркнул он.

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