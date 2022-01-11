Вашингтон, 11 января 2022, 19:43 — REGNUM Сервис Apple TV Plus представил трейлер сериала Suspicion («Подозрение»). Ролик доступен на YouTube-канале платформы с 11 января.
Главную роль в сериале исполняет Ума Турман. Также в шоу сыграли Кунал Найар, Ноа Эммерих, Джорджина Кэмпбелл, Элиес Габел и Элизабет Хенстридж.
Добавим, что, по сюжету, пятеры обычных британцев обвинили в похищении сына известной предпринимательницы США. Они, в свою очередь, отчаянно пытаются доказать, что невиновны. Премьера шоу запланирована на 4 февраля 2022 года.
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