Берлин, , 19:53 — REGNUM В начале пандемии власти Германии практически не предоставляли никаких статистических данных о ситуации с заражениями в школах. Только в 2021 году Постоянная конференция министров образования и культуры (KMK) начала регулярно представлять данные, отражающие текущую ситуацию в образовательных учреждениях. Об этом сообщило издание Spiegel 11 января.

Согласно последним данным КМК, примерно в 870 школах (почти пять процентов от их общего числа) незадолго до Рождества были введены ограничения на посещение.

Еженедельная статистика KMK демонстрирует, что за весь период распространения коронавирусной инфекции было обнаружено около 50 000 случаев заражения COVID-19 среди школьников, обучающихся на территории ФРГ. Кроме того, свыше 80 000 учеников все ещё находятся на карантине.

Цифры лишь в ограниченной степени сопоставимы с данными за предыдущую неделю, когда было зарегистрировано 86 000 случаев заражения и 111 000 случаев самоизоляции. Однако данные вряд ли отражают реальное положение дел, поскольку многие федеральные земли прекратили сбор информации по заболеваемости ввиду праздников.