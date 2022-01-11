Берлин, 11 января, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Автопроизводитель Volkswagen пережил необычайно плохой год на важнейшем для компании зарубежном рынке. Продажи Volkswagen Group в Китае упали на 14% в 2021 году. Причинами этого глава VW China Стефан Вёлленштейн назвал нехватку полупроводников и проблемы в цепочках поставок. Об этом сообщает 11 января немецкое издание Spiegel.

Volkswagen

Падение продаж в 2021 году в основном коснулось брендов Volkswagen и Skoda, а также премиум-бренда Audi. В люксовом сегменте дела, наоборот, пошли вверх: Porsche удалось продать на 8% больше автомобилей, а Bentley сообщила о росте продаж на 48%.

Общий рынок вырос на 4%. Тем не менее, доля рынка VW Group в Китае, которая долгое время составляла 14−15%, упала до 11%.

«600 тысяч автомобилей Volkswagen так и не добрались до своего потребителя», — сказал Вёлленштейн, указывая на «узкие места» в поставках, которые оказали существенное негативное воздействие на продажи немецкой компании. Он также упомянул о нехватке полупроводников, вспышках COVID-19 и последующих остановках производства, а также о пожаре на предприятии японского поставщика.

«Мы хотим непропорционально вернуть то, что мы потеряли в прошлом году», — заявил глава VW China, оптимистично оценивая 2022 год. В то время как общий рынок, как ожидается, вырастет на четыре процента, Volkswagen намерен увеличить продажи на прежние 15−16%.

По словам директора компании, перспективы крупнейшего единого рынка VW «весьма позитивны». С ростом среднего класса в Китае к концу десятилетия ожидается, что ежегодные продажи составят от 28 до 30 миллионов автомобилей.