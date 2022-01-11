Берлин, , 20:14 — REGNUM Власти ФРГ приняли решение об ужесточении правил посещения Бундестага из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 11 января глава законодательного органа Лоренц Мюллер, передаёт Spiegel.

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Доступ в зал пленарных заседаний Бундестага теперь будут иметь только члены парламента и сотрудники, как минимум дважды прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19. У каждого из них также должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Сообщается также, что для всех депутатов без исключения вводится требование о ношении респираторов классом защиты не ниже FFP2. Обычные медицинские маски отныне использовать запрещается.