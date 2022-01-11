Подгорица, 11 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Черногории от последствий ковида скончались пять человек, зарегистрировано 2524 новых случая, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самому молодому из умерших был 61 год, а самому старшему 102 года.

В настоящее время в Черногории 17 413 активных случаев заболевания.

Доля новых положительных случаев от общего числа протестированных на 10.01.2022 . год составила 37,4 процента.

Общее число летальных исходов, связанных с инфекцией, в Черногории с начала пандемии составляет 2453 человека.